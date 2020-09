Il premier Conte: «inopportuna la riapertura degli stadi» (Di sabato 5 settembre 2020) L’Italia è un Paese meraviglioso. Va detto che in questo caso è in compagnia di altri Paesi. Fatto sta che in Italia c’è chi porta a avanti questa battaglia per riaprire gli stadi. Anche il Napoli è in prima fila, dopo il ritiro di Castel di Sangro che noi del Napolista abbiamo giudicato inopportuno, altro che complimenti del presidente della Figc Gravina. Oggi è intervenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla Festa del Fatto quotidiano. “Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna”. L'articolo Il premier Conte: «inopportuna la ... Leggi su ilnapolista

