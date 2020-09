Il piano pandemico anti-Covid esiste dal 9 marzo, ma il governo lo secretò per non scatenare il panico (Di sabato 5 settembre 2020) Il piano pandemico per arginare il Covid-19 esisteva, nato a marzo, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, ma il governo decise di tenerlo nascosto per non scatenare il panico nella popolazione. Dunque fu secretato. E’ quanto emerge dalla ricostruzione dei verbali del Comitato tecnico scientifico resi pubblici nelle scorse settimane. Il piano conteneva una previsione sui posti di terapia intensiva che sarebbero serviti per far fronte all’emergenza. Fu stilato in tre settimane, da un gruppo di lavoro ristretto, costituitosi il 12 febbraio. Il Messaggero ne indica la composizione: “Coordinato dal dottor Agostino Miozzo, della Protezione civile, riunisce una ventina di scienziati di livello internazionale come ... Leggi su ilnapolista

