Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Gabriella e la dichiarazione di Cosimo (Di sabato 5 settembre 2020) Cosa accadrà a Gabriella (Ilaria Rossi)? Ebbene, le nuove puntate de Il paradiso delle signore sembrano voler riprendere con un bel colpo di scena!Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 6 settembre 2020La fiction daily di Rai 1 ritorna finalmente lunedì 7 settembre e, dopo le repliche estive, siamo pronti per scoprire cosa succederà nel grande magazzino milanese degli anni ’60. Le anticipazioni di oggi riguardano la bella Gabriella Rossi, stilista del paradiso. La ragazza dopo una relazione complicata con Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e complice una gelosia furente nei confronti di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), ha deciso di lasciare il fidanzato storico e di prendersi un ... Leggi su tvsoap

Raiofficialnews : “Questi applausi sono per voi che, come noi, non avete mai smesso di sognare”. Torna #IlParadisoDelleSignore Daily:… - ChangeItalia : Il disastro ecologico che ha colpito #Mauritius continua a produrre devastanti effetti. Qui alcuni delfini morti a… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni In due la amano, ma questo è un bel problema! - dario_dambrosio : RT @anthosavo: “Se mai diventerò una santa, sarò di sicuro una santa dell’oscurità. Sarò continuamente assente dal Paradiso per accender… - scudo_twitwi : RT @VisitTuscanyITA: Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è un vero paradiso per gli amanti della montagna. Dalle Cascate dell'Acqu… -