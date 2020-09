Il Milan batte 4-1 il Monza, punizione pesante per i brianzoli: protagonisti Daniel Maldini e i giovani (Di sabato 5 settembre 2020) Interessante sfida a San Siro tra Milan e Monza. I brianzoli si sono ben comportati al cospetto di un’avversaria di categoria superiore. Non per nulla la squadra di Brocchi è data da molti come super favorita per la vittoria della prossima Serie B. Un undici sperimentale per Pioli e tanti giovani. Apre le marcature Calabria, con un bel destro da fuori area. Il pari del Monza arriva con Finotto, che sfrutta una pessima uscita di Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi. Nel finale di primo tempo è un ispirato Daniel Maldini a riportare avanti i rossoneri: gran duetto con Paquetà e destro a giro che tocca il palo e si infila alle spalle di Lamanna. Nella ripresa fioccano le occasioni da entrambe le parti. Il Milan spreca ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Il #Milan batte 4-1 il #Monza, punizione pesante per i brianzoli: protagonisti Daniel #Maldini e i giovani - - MilanPress_it : 90'+3' - #MilanMonza 4-1 Finisce qui: Milan batte Monza 4-1. #MPLive - MilanPress_it : 33' - #MilanMonza 1-1 Punizone per il Milan dal limite dell'area, batte Bennacer: palla alta. #MPLive - RudyGaletti : Il #Milan batte il #PinkBari per 3-1 e con questa vittoria vola a 9 punti, a punteggio pieno in testa alla classifi… - epiphoned_ : Finisce qui! Milan batte Pink Bari per 3-1, grazie alla doppietta di Valentina Giacinti e all'ennesimo centro di Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan batte 'Il Milan batte l'Inter e la Juve sul mercato. Pirlo chiaro, ma il centrocampo...' ilBianconero DIRETTA/ Alessandria Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

Eccoci al via dell’amichevole Alessandria Sampdoria. Nel frattempo la squadra blucerchiata ha conosciuto il suo calendario del campionato 2020-2021: la squadra di Claudio Ranieri sarà subito chiamata ...

Ko della Roma in casa dell'Empoli: finisce 2-0 per le toscane

EMPOLI - La Roma cade in casa dell'Empoli e rimedia la prima sconfitta in questo campionato. Allo "Stadio Monteboro" le toscane di Alessandro Spugna si impongono sulle giallorosse di Betty Bavagnoli g ...

Eccoci al via dell’amichevole Alessandria Sampdoria. Nel frattempo la squadra blucerchiata ha conosciuto il suo calendario del campionato 2020-2021: la squadra di Claudio Ranieri sarà subito chiamata ...EMPOLI - La Roma cade in casa dell'Empoli e rimedia la prima sconfitta in questo campionato. Allo "Stadio Monteboro" le toscane di Alessandro Spugna si impongono sulle giallorosse di Betty Bavagnoli g ...