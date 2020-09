Il lapsus di Conte sui morti per coronavirus in Italia: «134mila-135mila» | VIDEO (Di sabato 5 settembre 2020) Mentre il presidente del Consiglio stava parlando della manifestazione no mask di oggi a Roma, spiegando come oggi esistano ancora delle persone che negano la pandemia in Italia, nel corso della festa del Fatto Quotidiano Giuseppe Conte si è fatto sfuggire un dato non corretto in merito al bilancio totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte dialoga con tutti, anche con Meloni: «Solo Salvini non mi richiama» Conte sbaglia numero morti, il VIDEO della festa del Fatto Quotidiano Un PdC che non conosce neanche il numero di decessi dovrebbe dimettersi istantaneamente#Conte: 135mila decessi ‍♀️ pic.twitter.com/T2qPdzgRLt — Adriana Spappa ... Leggi su giornalettismo

Vitotedesco4 : @ricpuglisi @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT Non per Conte ma lei lapsus non ne fa mai?? - pastefano43 : Quello di Conte è solo un lapsus. Non ha Casalino a fargli da gobbo. - mrkventurini : #conte rispondendo sulla riapertura degli stadi: ai negazionisti 'rispondiamo con i numeri... 135mila decessi'. Il… - Phabolous : @CarloCalenda Prima governavano Di Maio e Salvini, con buon peso sul secondo, dai. Ora c'è Conte. Diciamo che è un… - gobboisback : RT @MauNi90: @gobboisback Beh sai c'è Pirlo che non ha mai allenato quindi non partiamo titolari mentre dall'altra parte c'è Allegri mmm Co… -

Una strepitosa gaffe al Tg1 di mercoledì 2 settembre. Al telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini si dà conto dell'informativa alla Camera sul coronavirus tenuta dal ministro della Salute, ...

