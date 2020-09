Il Huawei P Smart 2019 è inarrestabile, via ad un’altra patch (Di sabato 5 settembre 2020) Continua ad ottenere il massimo supporto il Huawei P Smart 2019, un dispositivo dal più che discreto successo commerciale in Europa e anche in Italia. I possessori di questa specifica soluzione hardware possono essere ben contenti dell’attenzione destinata al loro esemplare che ora riceve anche la patch di sicurezza del mese di agosto. La fonte Huawei Central conferma il via alla distribuzione dell’ultimo update proprio oggi 5 settembre. Il rilascio proseguirà nei prossimi giorni in maniera più capillare tra tutti coloro che hanno a disposizione lo Smartphone. Le notifiche via OTA del nuovo firmware saranno automatiche: in qualsiasi momento potrà comunque essere verificata la presenza del pacchetto manualmente dalle impostazioni del ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Il #HuaweiPSmart2019 è inarrestabile, via ad un'altra patch - DarioConti1984 : Il ritorno a scuola è molto più smart con le offerte “Back2School” di Huawei - GizChinait : Il ritorno a scuola è molto più smart con le offerte 'Back2School' di #HUAWEI - StraNotizie : Willful Smartwatch Orologio Fitness Trakcer Donno Uomo Cardiofrequenzimetro da Polso Smart Watch Contapassi Android… - lracrr : le telecamere (prima tecnologia Huawei e poi Hanwha) sono difformi dalle richieste presenti nel capitolato tecnico… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Smart Il Huawei P Smart 2019 è inarrestabile, via ad un'altra patch OptiMagazine Huawei lancia Back2school: offerte imperdibili su smartphone, pc, tablet e tanto altro

Il mese di Settembre si apre in pompa magna grazie a Huawei. A partire da oggi, e per tutto il mese (04-30 settembre 2020) sarà possibile usufruire degli sconti e delle promozioni riservate da Huawei ...

HONOR Pad 6 e HONOR Pad X6 annunciati all’IFA 2020

In occasione dell’IFA 2020, Honor ha annunciaot ben 2 nuovi tablet, ossia gli Honor Pad 6 e Honor Pad X6. Scopriamo insieme le specifiche tecniche. Honor Pad 6 e Honor Pad X6: Le schede tecniche Parti ...

Il mese di Settembre si apre in pompa magna grazie a Huawei. A partire da oggi, e per tutto il mese (04-30 settembre 2020) sarà possibile usufruire degli sconti e delle promozioni riservate da Huawei ...In occasione dell’IFA 2020, Honor ha annunciaot ben 2 nuovi tablet, ossia gli Honor Pad 6 e Honor Pad X6. Scopriamo insieme le specifiche tecniche. Honor Pad 6 e Honor Pad X6: Le schede tecniche Parti ...