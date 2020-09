Il Guardian conferma: il City è pronto a nuova nuova offerta per Koulibaly (Di sabato 5 settembre 2020) Anche il Guardian conferma che il City è pronto a tornare all’attacco per Koulibaly Il Manchester City intensifica la caccia del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly Come anticipato da Pedullà oggi, il club sarebbe pronto a ritoccare la sua offerta e mettere sul piatto un aumento che dovrebbe accontentare De Laurentiis. Quello che preoccupa maggiormente però è il pessimo rapporto tra i due club, come sottolineato anche dal presidetne De Laurentiis a seguito del fallimento dell’affare Jorginho. Ma l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, sta lavorando dietro le quinte per migliorare la situazione tra i due club e c’è una crescente fiducia al ... Leggi su ilnapolista

