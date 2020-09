Il grande ritorno di Samuele Bersani: l’annuncio a sorpresa del cantautore (Di sabato 5 settembre 2020) Il cantautore bolognese Samuele Bersani annuncia a sorpresa il suo ritorno: “Cinema Samuel” arriva sette anni dopo il suo ultimo progetto discografico Samuele Bersani annuncia il suo ritorno con un album di inediti che si chiamerà “Cinema Samuel” e che il pubblico potrà ascoltare dal prossimo 2 ottobre. Il suo ultimo progetto discografico risale al … L'articolo Il grande ritorno di Samuele Bersani: l’annuncio a sorpresa del cantautore proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : grande ritorno Eccellenza: Benarzole, dal Brasile il grande ritorno di De Souza! (VIDEO) IdeaWebTv Tra Dzeko e Suarez nel mercato della Juventus ritorna Edinson Cavani

E tra i due litiganti forse il terzo incomodo diventerà il partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Da settimane si parla di Edin Dzeko e Luis Suarez per la Juventus, che è alla ricerca di un attaccant ...

“La vacanza”: da oggi in sala la commedia agrodolce con il ritorno di Catherine Spaak

Era da parecchio tempo che non si rivedeva Catherine Spaak sul grande schermo. Per fortuna, oggi esce nelle sale – dopo il passaggio lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma – La vacanza di Enrico ...

