Il Foglio: “Nel duello epocale con Ronaldo, Messi ha perso almeno mille punti” (Di sabato 5 settembre 2020) Sul Foglio Sportivo, Jack O’Malley si occupa della questione Messi-Barcellona. “Alla fine è stata tutta una Messinscena, un ultimo numero da circo di un giocatore che da cinque anni vince soltanto a casa sua“. Esordisce così, per poi distruggere l’argentino in poche righe ricostruendo la vicenda dell’addio al club blaugrana paventato con un burofax diventato ormai leggendario. “Ha passato dieci giorni a fare la figa che non ci sta più salvo decidere poi di rimanere nel recinto blaugrana di casa ancora un anno, non vincere niente e andarsene probabilmente gratis a 34 anni. In queste ore Messi ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, sputtanando la propria immagine, lasciando un fondo amaro nel cuore dei propri tifosi che ora esultano ma sono pronti a ... Leggi su ilnapolista

