Il duetto di Fiorella Mannoia e Achille Lauro all’Arena di Verona in C’Est La Vie nasconde molto altro (Di sabato 5 settembre 2020) Nella seconda serata dei Seat Music Awards il duetto di Fiorella Mannoia e Achille Lauro all’Arena di Verona, a sorpresa. I due artisti hanno cantato insieme un brano di Achille Lauro che anticipa molto altro. Cosa ci sarà all’orizzonte per Achille Lauro? Forse un disco di duetti, dove riproporre sue canzoni in featuring con artisti del panorama musicale italiano. Non sarebbe il primo a farlo, né l’ultimo. Ma andiamo con ordine. Nella seconda serata dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, oggi, 5 settembre, in diretta su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno annunciato una sorpresa ed introdotto sul palco ... Leggi su optimagazine

