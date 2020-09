Il crudele volto dell’inganno: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di sabato 5 settembre 2020) Il crudele volto dell’inganno: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv Amate quel brivido lungo la schiena che solitamente regalano i thriller ad alta tensione? Allora Il crudele volto dell’inganno potrebbe fare al caso vostro! L’appassionante pellicola, in onda stasera 5 settembre 2020 dalle 21:05 su Rai 2, è stata diretta da Jason Bourque, regista, sceneggiatore e produttore televisivo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in My Wife’s Secret Life,Drone – Scegli il tuo nemico,In diretta con l’assassino, La giustizia di una madre e Lei non è tua figlia.Segui Termometro Politico su Google News Il lungometraggio dalle emozioni ... Leggi su termometropolitico

