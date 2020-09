Il corriere sbaglia, nel pacco consegnato per errore c'è la droga: così è stato preso pusher con 34 chili di oppio (Di sabato 5 settembre 2020) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, i poliziotti della 6Sezione Squadra Mobile della Questura di Roma hanno arrestato un indiano di 34 anni ... Leggi su romatoday

lesinamargheri2 : RT @FrancescoCoccoT: Non so se è più ingiustificabile #Conte che sbaglia clamorosamente il numero di decessi per Covid in Italia, quadrupli… - fulviomarras2 : RT @FrancescoCoccoT: Non so se è più ingiustificabile #Conte che sbaglia clamorosamente il numero di decessi per Covid in Italia, quadrupli… - itsaudade : RT @FrancescoCoccoT: Non so se è più ingiustificabile #Conte che sbaglia clamorosamente il numero di decessi per Covid in Italia, quadrupli… - SouzaEluam : RT @Corriere: Mancini stavolta ha sbagliato: disordine e il problema (quasi esistenziale) del centravanti - ArgoTone : RT @FrancescoCoccoT: Non so se è più ingiustificabile #Conte che sbaglia clamorosamente il numero di decessi per Covid in Italia, quadrupli… -

Ultime Notizie dalla rete : corriere sbaglia Italia - Bosnia 1-1, Mancini sbaglia | L'analisi di Sconcerti Corriere della Sera Rete unica, Gubitosi “Basta polemiche, iniziamo a operare”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “E’ arrivato il momento di finire le polemiche sulla rete e iniziare a operare”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della presentazi ...

Mihajlovic ‘su Covid seguite regole,dico no a critiche’

(ANSA) – ROMA, 05 SET – "Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me": Sinisa Mihajlovic, allenatore d ...

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “E’ arrivato il momento di finire le polemiche sulla rete e iniziare a operare”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della presentazi ...(ANSA) – ROMA, 05 SET – "Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me": Sinisa Mihajlovic, allenatore d ...