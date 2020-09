Il Coronavirus minaccia anche la salute del cuore? Ecco cosa sappiamo (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreQuali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine delle forme gravi di Covid-19 dovute al nuovo Coronavirus? Non esistono al momento risposte certe. sappiamo però che il problema non riguarderebbe solo i polmoni. Abbiamo anche indizi di danni al cuore. Ciò che preoccupa maggiormente è che si sarebbero trovate delle correlazioni tra casi di miocardite e soggetti positivi al SARS-CoV2. Esiste un collegamento causale accertato? Il fenomeno è stato già osservato in altri tipi di infezione virale, ma gli studi collegati alla pandemia attuale sono ancora troppo pochi. Tuttavia vale la pena dare un’occhiata a cosa è emerso fino a oggi. Le potenziali conseguenze della ... Leggi su open.online

