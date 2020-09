Il conto, salatissimo, del Covid: il Pil crolla ovunque (tranne in Cina) (Di sabato 5 settembre 2020) C’è una parola, “recessione”, che in queste settimane complicate spaventa i governi come e più dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Una crisi economica senza precedenti, quella che ha di colpo investito gli Stati di tutto il mondo. Che, come certificato dai dati pubblicati da Le Monde, ha visto per esempio il Regno Unito ritrovarsi a fare i conti con un improvviso calo del Pil del 20,4% nel secondo semestre del 2020. Numeri che fanno paura. E che però non hanno lo stesso peso a ogni latitudine del globo. A pensar male si fa peccato, per carità. Ma spesso, come era solito ripetere Giulio Andreotti, ci si azzecca. E così ecco che in tanti guardano con sospetto alla Cina, l’unica nazione in un momento così terribile ad aver tenuto botta. La seconda economia mondiale ha ... Leggi su ilparagone

Anrose50101401 : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Se il problema dei clandestini pensa di risolverlo con il taglio delle tasse fino… - RitaCrocifoglio : RT @RivistaLaFionda: ?? L’incredibile vicenda dei derivati di Stato sottoscritti dall’Italia negli anni Novanta, quando #Draghi era direttor… - bocairari : @rosadineve Un vecchio marinaio mi diceva sempre che la Guardia Costiera verrà sempre ad aiutarti, se sei in diffic… - RenatoLega : @Sabrina28Mia Colpo di fortuna incredibile. Poi però la vita ti presenta il conto. Che è salatissimo. ?? - ZalMagi : RT @RivistaLaFionda: ?? L’incredibile vicenda dei derivati di Stato sottoscritti dall’Italia negli anni Novanta, quando #Draghi era direttor… -

Ultime Notizie dalla rete : conto salatissimo Un conto salatissimo Orticalab Usa coronavirus, va a un concerto degli Smash Mouth, s’infetta e muore: più di 100 contagiati al festival

C’è un primo morto legato a un focolaio di Coronavirus registrato dopo un concerto: è accaduto in seguito a quello degli Smash Mouth, gruppo piuttosto noto negli Stati Uniti, allo Sturgis Motorcycle R ...

Bonus malus

La spinta impressa dal Governo con una lunga lista di incentivi ai consumi non ha smosso l'economia. Mariano Bella (Confcommercio) all'Huffpost: "È una logica perdente, da inseguimento. Non crei stimo ...

C’è un primo morto legato a un focolaio di Coronavirus registrato dopo un concerto: è accaduto in seguito a quello degli Smash Mouth, gruppo piuttosto noto negli Stati Uniti, allo Sturgis Motorcycle R ...La spinta impressa dal Governo con una lunga lista di incentivi ai consumi non ha smosso l'economia. Mariano Bella (Confcommercio) all'Huffpost: "È una logica perdente, da inseguimento. Non crei stimo ...