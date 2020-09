Il Comune rimuove grandi cumuli di amianto vicino le abitazioni (Di sabato 5 settembre 2020) Diversi interventi di bonifica dall'amianto sono stati eseguiti con il coordinamento dell'assessorato all'ambiente retto da Fabio Cantarella, da squadre specializzate incaricate dal Comune di Catania ... Leggi su cataniatoday

CataniaToday : Il Comune rimuove grandi cumuli di amianto vicino le abitazioni - Pirvu69 : @LuigiBrugnaro @SimonVenturini @Lista_Brugnaro Sindaco, ci può spiegare come mai lei sta usando un spazio del comun… - 24Edilizia : Viola la privacy il Comune che non rimuove dall'albo pretorio online i dati del dipendente - Ramst3 : Mentre la scelleratezza di @virginiaraggi rimuove i sanpietrini dalle vie storiche di #Roma succede il contrario ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune rimuove

CataniaToday

di Fra Pè – Il tormentone estivo anti-virus che ha trionfato sui social: non ce n’è Covid, a San Fratello sembra essere realtà. La cittadina nebroidea, è stata sfiorata dal sospetto del coronavirus: a ...Nella giornata di ieri gli interventi si sono estesi anche ad alcune spiagge libere, dove sono state trovate delle tende, chiaro giaciglio di persone che utilizzano le aree per trascorrere la notte. C ...