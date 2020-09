Il candidato sindaco del giorno – Roberto Cherubini – Macerata (Di sabato 5 settembre 2020) • Nome e cognome Roberto Cherubini • Quanti anni hai? 54 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Macerata • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Responsabile amministrativo di un’azienda privata, sono un creativo culturale conosciuto per questo in città. Appassionato di sostenibilità, vivo in una casa ecologica. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Sono portavoce del MoVimento 5 Stelle dal 2015 ed è un percorso condiviso con attivisti e maceratesi. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Sono portavoce del MoVimento 5 Stelle dal 2015. • Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune? Una socialità persa a causa di gravi eventi accaduti, una ... Leggi su ilblogdellestelle

SirDistruggere : Il candidato sindaco di Trento - matteosalvinimi : Basta chiacchiere e sciocchezze, l’Italia non merita ministri che parlano di piste ciclabili tra Calabria e Sicilia… - Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - PoentaSchie : RT @seneca1900: David Sassoli candidato sindaco di Roma per il centro sinistra ... Finalmente!!! - NoveseM : RT @SirDistruggere: Il programma del candidato sindaco per la città di Trento -

Ultime Notizie dalla rete : candidato sindaco Sorisole, il candidato sindaco Baggi: “Puntiamo sul benessere delle persone” BergamoNews.it Nessuna lista presentata a Marsala, week end decisivo per candidati e coalizioni

Nessuna lista è stata ufficialmente depositata al Comune di Marsala ieri, nel primo giorno utile previsto. In realtà, era abbastanza prevedibile che i candidati e le coalizioni avrebbero rimandato tut ...

Foggia, lavori al teatro Giordano: bocciata la transazione

Diciotto a favore (maggioranza e minoranza) due astenuti (i cinquestelle) firmato il ribaltone sulla transazione per il teatro «Giordano» fermata al fotofinish dopo il parere negativo dell’Avvocatura ...

Nessuna lista è stata ufficialmente depositata al Comune di Marsala ieri, nel primo giorno utile previsto. In realtà, era abbastanza prevedibile che i candidati e le coalizioni avrebbero rimandato tut ...Diciotto a favore (maggioranza e minoranza) due astenuti (i cinquestelle) firmato il ribaltone sulla transazione per il teatro «Giordano» fermata al fotofinish dopo il parere negativo dell’Avvocatura ...