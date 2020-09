Il bollettino sul Coronavirus oggi 5 settembre nel Lazio (Di sabato 5 settembre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione dopo i 171 casi di ieri: articolo in aggiornamento I dati del bollettino sul Coronavirus nel Lazio di ieriNella giornata di ieri, all’aeroporto di Fiumicino sono stati individuati cinque nuovi casi positivi di Coronavirus. Si tratta di due spagnoli, di due residenti nel Lazio e di un residente a Trento, tutti di rientro dalla Spagna. Nessun nuovo caso, invece, e’ stato individuato all’aeroporto di Ciampino. Lo rende noto l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. “Da inizio attività – sottolinea l’Unita’ di crisi – i casi positivi ... Leggi su nextquotidiano

Oggi solo 2 nuovi casi a Prato e nessuna vittima. In Toscana 113 tamponi positivi ma anche 41 guarigioni in più e un numero superiore di test PRATO. Più di 110 nuovi casi di coronavirus in Toscana, 11 ...Sono 66 (di cui sessanta accertati da attività di screening e 6 da sospetto diagnostico) i nuovi casi di coronavirus inseriti nel bollettino di aggiornamento stilato dall'unità di crisi regionale vene ...