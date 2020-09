Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In? L’indiscrezione (Di sabato 5 settembre 2020) Ignazio Moser sarà protagonista della nuova edizione di Domenica In? Secondo il settimanale Vero in edicola, pare che l’ex (o attuale?) di Cecilia Rodriguez sia destinato ad essere tra i protagonisti del programma condotto da Mara Venier. Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In? Mentre sui social continuano a chiedersi quali... L'articolo Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In? L’indiscrezione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In con Mara Venier? L'indiscrezione. - ElisaDiGiacomo : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ancora distanti: lei a Venezia lui a Milano - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Parla la mamma di lei - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - QuotidianPost : Ignazio Moser pronto a ripartire: Cecilia sola in Laguna - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci riprovano - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser -