Icardi ha il Covid, Maxi Lopez furioso: che attacco a Wanda Nara! (Di sabato 5 settembre 2020) Mauro Icardi positivo al Covid, Maxi Lopez sbotta nei confronti dell’ex moglie Wanda Nara. La tensione è nuovamente alle stelle Mauro Icardi è risultato positivo al Covid e Maxi Lopez ha sbottato nei confronti dell’ex moglie Wanda Nara, con cui i rapporti non sono cero idilliaci. Un attacco duro e perentorio quello del bomber argentino, esploso fragoroso dopo aver scoperto che due dei suoi tre figli abbiano contratto proprio il Sarv-Cov-2. Il centravanti della Sambenedettese ha infatti rivelato la positività di Benedicto e Costantino, i due figli minori avuti proprio da Wanda Nara mentre, al momento, negativo è solo il primogenito Valentino. ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Maxi Lopez contro #Wanda: 'Lei e #Icardi incoscienti. I miei figli positivi al #Covid' - Sport_Mediaset : +++ #PSG: Anche Mauro #Icardi positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset - MarcoBarzaghi : Anche #Icardi positivo al #Covid_19 #coronavirus - OnoMoreTime : RT @Gazzetta_it: Maxi Lopez contro #Wanda: 'Lei e #Icardi incoscienti. I miei figli positivi al #Covid' - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Maxi Lopez contro #Wanda: 'Lei e #Icardi incoscienti. I miei figli positivi al #Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Covid

Tra Maxi Lopez e Wanda Nara volano nuovamente gli stracci. Il motivo? Il bomber che attualmente milita nella Sambenedettese ha puntato il dito contro la sua ex moglie, spiegando che due dei figli dell ..."Stiamo tutti bene, il mio risultato è negativo così come quello dei bambini. Grazie per il vostro amore e per esservi preoccupati per noi". Con questo post su Instagram Wanda Nara ha rassicurato tutt ...