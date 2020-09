I presidi scrivono alla Azzolina: "Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Il presidente dell'Associazione Nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, chiedendole di intervenire per fornire "le indicazioni necessarie per quella ripresa dell'attività in presenza che costituisce una assoluta priorità per il Paese: mai come oggi la scuola è stata al centro dell'interesse collettivo". Giannelli indica 10 nodi da sciogliere. 1) Gestione dei lavoratori fragili. Al momento vi è una lacuna normativa che riguarda, da un lato, la gestione dell'assenza di chi non può lavorare né in presenza né a distanza (è il caso dei collaboratori scolastici); dall'altro, la gestione di chi non può lavorare in presenza ... Leggi su agi

Piergiulio58 : Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, 'Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa'. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, 'Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa' - sulsitodisimone : Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, 'Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa' - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, 'Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa' - Agenzia_Italia : Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, 'Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa' -

Ultime Notizie dalla rete : presidi scrivono I presidi scrivono alla Azzolina: "Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa" AGI - Agenzia Italia La scuola più bella del mondo/ Video, su Canale 5 il film con Christian De Sica

La scuola più bella del mondo in onda su Canale 5 oggi, 5 settembre, dalle 21:20. Nel cast Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena La scuola più bella del mondo ...

Cosa c’è scritto negli ‘omissis’ dei verbali del Comitato tecnico-scientifico

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i verbali del comitato tecnico-scientifico sul sito della Protezione Civile. Sono verbali che ora sono accessibili a tutti, basta cliccare qui: si atterra ...

La scuola più bella del mondo in onda su Canale 5 oggi, 5 settembre, dalle 21:20. Nel cast Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena La scuola più bella del mondo ...Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i verbali del comitato tecnico-scientifico sul sito della Protezione Civile. Sono verbali che ora sono accessibili a tutti, basta cliccare qui: si atterra ...