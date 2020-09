I giornali belgi scoprono che il Real Madrid ha pagato Hazard 160 milioni (Di sabato 5 settembre 2020) Dal fronte Madrid è arrivata la notizia che Barcellona sta in qualche provando modo a utilizzare per oscurare la bomba Messi. Non ci riusciranno ma la notizia è ugualmente succulenta. I giornali belgi hanno scoperto il vero prezzo dell’affare tra Real Madrid e Chelsea per Hazard che fin qui possiamo considerare il bidone del secolo. Il Real Madrid lo ha pagato 160 milioni e non 100 più bonus. Lo hanno scoperto grazie alle percentuali cui hanno diritto i club che hanno avuto Hazard: il Tubize, il Lille e ovviamente il Chelsea. La scoperta è avvenuta grazie a una frode che è stata tentata ai danni del piccolo club belga. Una società coreana, l’AFC ... Leggi su ilnapolista

