I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 5 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) I dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1733 positivi e 11 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi 5 settembre La suddivisione dei contagi nelle ultime 24 nelle regioni: nelle Marche 32 nuovi casi positivisu 865 tamponi: 16 in provincia di PesaroUrbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Nessun nuovo ... Leggi su nextquotidiano

