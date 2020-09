«I am Greta», la forza di un documentario che racconta la ragazza oltre il fenomeno (Di sabato 5 settembre 2020) È stato appena presentato alla 77ma edizione della Mostra del cinema di Venezia un documentario sincero sull'eroina green dei nostri tempi, Greta Thunberg: I am Greta. Nathan Grossman filma per un anno l'attivista di Stoccolma che a soli 15 anni si è fatta promotrice di un movimento di protesta e sensibilizzazione sulla crisi climatica. Ha contagiato tutto il mondo con la sua passione e la ribellione a un sistema cieco alle istanze ambientaliste, che nella sua ostinazione a non porre rimedi ai già gravissimi danni realizzati finora rischia di polverizzare per sempre ogni ipotesi di futuro per le nuove generazioni. A settembre 2019 oltre 7 milioni di persone nel mondo hanno protestato per il climate change e il documentario, nel ricordarlo, mostra proprio l'inizio dello sciopero, con ... Leggi su gqitalia

