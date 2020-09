“Hanno spaccato tutto”, Marco Fantini racconta la disavventura subita (Di sabato 5 settembre 2020) Marco Fantini proprio nelle scorse ore ha mostrato tutto il suo disappunto e la sua rabbia sui social dopo il furto subito nell’ufficio suo e della sua compagna. Sono entrambi a Venezia per la Mostra del Cinema che si sta tenendo proprio in questi giorni e ieri hanno fatto il loro primo red carpet, ma come i diretti interessati hanno raccontato, il loro è stato un risveglio traumatico. “Stamattina ci siamo svegliati con una brutta sorpresa. Sono venuti a rubare nel nostro ufficio. Mi hanno rubato gli abiti e tutte le cose che avevamo per il nostro lavoro”. Marco Fantini e Beatrice Valli rammaricati, il racconto del furto subito Marco Fantini si è mostrato davvero molto arrabbiato sui social qualche ora fa, quando ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Beatrice Valli e Marco Fantini vittime di un furto: “Hanno spaccato tutto” - cyphvrkiller : che carini hanno usato le tv che mi sono spaccato in testa dopo aver speso circa 40 euro per preordinare in life - cyphvrkiller : comunwue se vedete quello è un buco nella rete di ferro che si vede ai lati rido prob è quella che hanno spaccato q… - ilcorriereblog : - nationsbabyhwi : @sunflowerhcn Mi hanno spaccato la testa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Hanno spaccato Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera