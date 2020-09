Grotta, Martino incontentabile: “Non ho visto ciò che mi aspetto dai ragazzi” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte – Cambiato nel tempo, le esperienze ne hanno modificato e fortificato la tempra. La voglia resta sempre la stessa. Mister Martino ha guidato il Grotta come se avesse avuto un joypad tra le mani: giocatori guidati, ripresi, accarezzati. Ma questo non è servito, comunque, a farlo uscire dal campo soddisfatto. In alcuna maniera. “Non sono per niente contento – così inizia il tecnico – non ho visto ciò che mi aspetto dalla mia squadra. Ok il controllo della palla, ma poca cattiveria in tutte le zone del campo, atteggiamenti sbagliati da parte di qualcuno. Non voglio essere disfattista, ci mancherebbe altro, nè voglio cercare alibi. Ma dobbiamo migliorare ancora. Devo dire che la partenza di Sogno ci ha condizionato e non poco. Mi aspettavo ... Leggi su anteprima24

