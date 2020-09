Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo parla della sua nuova coppia preferita: "Sono adorabili" (Di sabato 5 settembre 2020) Il set di Grey's Anatomy 17 è ufficialmente aperto e la protagonista Ellen Pompeo ha rivelato di avere una nuova coppia preferita dopo aver letto la sceneggiatura dei nuovi episodi. Grey's Anatomy 17 è finalmente in partenza, con tante novità e nuovi amori, come ha svelato Ellen Pompeo, più conosciuta come Meredith Grey, che dopo una prima lettura del copione ha già una nuova coppia preferita tra le tante che ci saranno in questa nuova stagione della serie ABC. Il cast e la troupe di Grey's Anatomy si Sono riuniti per ... Leggi su movieplayer

Quanto ti ricordi dell’inizio di Grey’s Anatomy? Ricordi tutto del primo giorno di Meredith al Seattle Grace? Mettiti alla prova con questo quiz! Home » Quiz » Grey’s Anatomy, quanto ti ricordi della ...

Grey’s Anatomy 17, Ellen Pompeo anticipa: “Ho una nuova coppia preferita”

Il set della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ha finalmente riaperto i battenti. Nella giornata di ieri il cast, a riposo forzato dallo scorso aprile, si è infatti riunito per il primo tavol ...

