Grande Fratello, prima eliminata: “polemica” ventennale e ricordo Pietro Taricone (Di sabato 5 settembre 2020) Francesca Piri ha conquistato un primato: è stata la prima eliminata della primissima edizione del Grande Fratello che, nel nostro bel paese, ha avuto il suo esordio nel 2000 condotto da Daria Bignardi. I colleghi di Blogo hanno avuto modo di intervistarla. Grande Fratello, prima eliminata: “polemica” ventennale e ricordo Taricone Le cose vent’anni fa... L'articolo Grande Fratello, prima eliminata: “polemica” ventennale e ricordo Pietro Taricone proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - avvodj : @_Facezia_ È la giacca di suo fratello più grande - prince89ferreri : Anni fa per essere sul red carpet del festival di Venezia, ed essere fotografato ed acclamato, dovevi essere un att… - cleghio : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… -