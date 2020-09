Gps, La Critica di Pittoni e Gelmini Alla Ministra Azzolina (Di sabato 5 settembre 2020) Il responsabile Scuola della Lega, Pittoni, Critica la Ministra Azzolina in merito alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps). “Auspico che il ministro dell’Istruzione sia chiamato a rispondere delle forzature e degli errori presenti nelle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) che, oltre a rallentare l’assegnazione dei supplenti, stanno rovinando la vita a centinaia di migliaia di docenti precari” afferma. Anche Forza Italia si unisce Alla Critica. Mariastella Gelmini dichiara: “La procedura per ‘chiamata veloce’ prevista per i docenti dal decreto scuola e tanto sostenuta dal ministro Azzolina è stata un fallimento“. “Il governo ha nascosto i ... Leggi su youreduaction

Paoblog : leggo una critica all'App MyCicero dicendo che non trova la via dove si sosta; le rispondono facendo notare che se… -

Ultime Notizie dalla rete : Gps Critica GPS, opposizione all’attacco. Pittoni: “Azzolina rovina la vita ai precari”. Gelmini: “Un disastro” Orizzonte Scuola Scuola Piemonte, graduatorie pubblicate ma criticità sul sostegno

“Ci attendiamo di poter nominare i supplenti in tempo utile", ha affermato, a margine dell'accordo con la Diocesi di Torino per la messa a disposizione di spazi per le scuole, il direttore dell'Uffici ...

Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense, le prime foto trapelano in rete

Appaiono in rete, pubblicate anche da The Verge, le prime immagini di quelli che sembrano essere Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense. Sono trapelate tramite il sito WinFuture e mostrano i prossimi dispositi ...

“Ci attendiamo di poter nominare i supplenti in tempo utile", ha affermato, a margine dell'accordo con la Diocesi di Torino per la messa a disposizione di spazi per le scuole, il direttore dell'Uffici ...Appaiono in rete, pubblicate anche da The Verge, le prime immagini di quelli che sembrano essere Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense. Sono trapelate tramite il sito WinFuture e mostrano i prossimi dispositi ...