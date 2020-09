GP Monza, Ferrari sempre più in crisi: nuovo record negativo (Di sabato 5 settembre 2020) nuovo record negativo per Ferrari: sia Vettel che Leclerc non raggiungono il Q3 alle qualificazioni del GP di Monza. La crisi che sta colpendo la scuderia Ferrari sembra non voler finire. Dopo il record negativo nelle qualificazioni del Gran Premio del Belgio arriva una nuova mazzata per la scuderia di Maranello. Durante le qualifiche per il Gran Premio di Monza infatti nessuno dei piloti Ferrari ha raggiunto la fase finale. Sebastian Vettel rimane fuori dopo l’eliminazione nel Q1, mentre Charles Leclerc deve arrendersi nel Q2. Questo è un nuovo record negativo per Ferrari: è la prima volta infatti che la scuderia ... Leggi su bloglive

