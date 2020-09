GP Italia, Vettel: “Abbiamo sbagliato il tempo di uscita dai box” (Di sabato 5 settembre 2020) “Uscendo dai box siamo stati bloccati, è stato il momento sbagliato nel quale far uscire la macchina ed è facile dirlo ora. Ma non potevo fare nulla di diverso”. Sebastian Vettel commenta così il 17° posto in qualifica al Gran Premio d’Italia, un risultato fortemente condizionato dal grande traffico in pista durante le fasi finali della Q1. “C’erano troppe macchine nello stesso punto del circuito, alcuni si sono messi a superare ed è stato un completo caos – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Weekend compromesso? No, la gara è domani e vedremo cosa riusciremo a fare”. Leggi su sportface

