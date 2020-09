GP Italia, Sainz: “Ho rischiato molto per ottenere il terzo tempo” (Di sabato 5 settembre 2020) “Onestamente mi sono sentito molto forte fin dalla chiusura delle prove libere 3. In qualifica sono riuscito a fare un gran bel giro fin dall’inizio e ho cercato di fare quell’1’19.6 per centrare un piazzamento tra i primi cinque. Ho rischiato tantissimo e il rischio ha pagato”. Lo ha detto Carlos Sainz, autore di un’ottima qualifica al Gran Premio d’Italia conclusa con il terzo posto alle spalle solamente delle due Mercedes. “Alla Parabolica e all’Ascari sono riuscito a volare: mi sono tuffato e ho rischiato davvero tanto – ha aggiunto lo spagnolo della McLaren, prossimo ferrarista al posto di Vettel -. Il passo gara non credo che possa valere il terzo posto, dovremo cercare di tenere duro”. Leggi su sportface

