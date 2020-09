Gp Italia qualifiche, Sainz: "Sto tremando un po': ho volato" (Di sabato 5 settembre 2020) Un terzo posto, una seconda fila nella griglia di partenza che illumina di gioia Carlos Sainz Jr . E' lui che riporta la McLaren in cima alla griglia dell'Autodormo di Monza per il Gp d'Italia . Una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : ? Vettel eliminato in Q1 a Monza insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russell e Latifi LIVE ? - Eurosport_IT : Ferrari, di male in peggio: Vettel fuori nel Q1! ?? Segui il LIVE delle qualifiche ?? - SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… -