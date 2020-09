GP Italia, Mekies: "Ora voltiamo pagina e pensiamo al futuro" (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - " È una situazione difficile, lo sappiamo e non è una sorpresa per noi. Il nostro focus non è sulla qualifica di oggi ma sul trovare una soluzione per il futuro. Le nostre difficoltà si vedono ... Leggi su corrieredellosport

Italia Mekies Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Italia Mekies