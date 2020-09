GP Italia, Hamilton: “Prestazione fantastica, sono felice” (Di sabato 5 settembre 2020) “Diciamo che non è andata male: è stata una prestazione fantastica da parte di tutto il team. Non è stata la sessione più semplice, ci voleva un giro molto pulito e penso di esserci riuscito”. Lewis Hamilton commenta così la novantaquattresima pole position in carriera dopo aver registrato il miglior tempo nella qualifica del Gran Premio d’Italia. “sono molto contento, Bottas mi ha spinto al limite – ha spiegato Hamilton nell’immediato post qualifica -. Ero un po’ nervoso prima della sessione perché abbiamo effettuato alcuni cambiamenti ma alla fine è andata piuttosto bene”. Leggi su sportface

SkySportF1 : Stasera alle 20 l'intervista esclusiva di @mara_sangiorgio a @LewisHamilton sul canale 207 #SkyMotori #F1… - sportface2016 : #ItalianGP, #Hamilton: 'Prestazione fantastica, sono felice' - monica_vecchi : Formula 1, qualifiche GP di Monza: pole super di Hamilton. Ferrari eliminate | Sky Sport - dinoadduci : GP Italia, che pole Hamilton! Gran lotta con Bottas: soli 69 millesimi. Leclerc 13°, Vettel 17° - P300it : F1 | GP Italia 2020, qualifiche: Hamilton stratosferico, Pole e Record. Ferrari mai così male a Monza, 13a e 17a ?… -