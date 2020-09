GP Italia, Carlos Sainz: "Ho rischiato tanto per questo terzo posto" (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - " Onestamente mi sono sentito molto forte fin dalla chiusura delle prove libere 3. In qualifica sono riuscito a fare un gran bel giro fin dall'inizio e ho cercato di fare quell'1'19"6 per ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #ItalianGP, le parole di Carlos #Sainz: 'Ho rischiato molto per ottenere il terzo tempo' - Agenzia_Ansa : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Italia a Monza. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al com… - cjmimun : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Italia a Monza. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al com… - JournalSoldout : Lewis #Hamilton conquista la pole position per il Gran Premio d'Italia ?? Il pilota della #Mercedes ha realizzato a… - ifonlypeach : CARLOS PARTE TERZO AL GP D’ITALIA, MI STO SENTENDO MALEEE #carlossainz #ItalianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Carlos Carlos Augusto: "Felice di giocare in Italia" Corriere dello Sport.it F1: GP d’Italia, qualifiche molto difficili per Charles e Seb

Nel Gran Premio d’Italia a Monza prima fila Mercedes con Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terzo il futuro ferrarista, ora su McLaren, ...

Hamilton: "In Pole grazie al rischio preso alla Ascari"

Nonostante un errore commesso in avvio di Q3, il Campione del Mondo si è inventato il giro record che gli vale la partenza al palo nel GP d'Italia con una Mercedes che non sembra accusare l'assenza de ...

Nel Gran Premio d’Italia a Monza prima fila Mercedes con Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terzo il futuro ferrarista, ora su McLaren, ...Nonostante un errore commesso in avvio di Q3, il Campione del Mondo si è inventato il giro record che gli vale la partenza al palo nel GP d'Italia con una Mercedes che non sembra accusare l'assenza de ...