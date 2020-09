GP Italia, Bottas: “Hamilton ha tratto beneficio dalla scia, siamo vicini” (Di sabato 5 settembre 2020) “Con Hamilton siamo stati molto vicini, me l’aspettavo. Per questo weekend, d’accordo con il team, uscivo per primo dai box e non so se la scia abbia fatto la differenza. Magari Hamilton ne ha tratto un piccolo beneficio”. Lo ha detto Valtteri Bottas dopo il secondo tempo nella qualifica del Gran Premio d’Italia, sessione chiusa con soli 69 millesimi di ritardo dal pole-man Lewis Hamilton. “Il secondo posto della griglia, comunque, non è una brutta posizione – ha aggiunto il finlandese della Mercedes -. Ieri sul passo gara abbiamo fatto molto bene e la gara penso che sarà davvero interessante”. Leggi su sportface

