Gp d’Italia a Monza: prima fila Mercedes. Nuovo disastro Ferrari, Leclerc 13° e Vettel 17° (Di sabato 5 settembre 2020) Pole position, record della pista e giro piu'veloce nella storia della Formula 1, dominio del campione del mondo Lewis Hamilton. Spariscono le rosse Leggi su firenzepost

SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… - SkySportF1 : Qualifiche del GP d'Italia a Monza senza il 'party mode': cos'è e cosa cambia #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP ???? - FirenzePost : Gp d’Italia a Monza: prima fila Mercedes. Nuovo disastro Ferrari, Leclerc 13° e Vettel 17° - fainformazione : Formula 1, anche a Monza le due Ferrari fuori dalla Q1 1:18.887, questo il tempo con cui Hamilton, ancora lui, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : d’Italia Monza F1: Fontana, 'Gp Monza rappresenta ripartenza verso la normalità' Affaritaliani.it