Governo | Conte | ' non c' è progetto mio partito'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Non c'è, non c'è mai stato, il progetto del partito di Conte". Lo assicura il premier Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano.

Governo, Conte su Draghi: "Volevo candidarlo alla guida della Commissione ma rifiutò. Non tiratelo per la giacchetta"

Record di contagi e tamponi. Svelati i verbali del governo: "No mascherine al lavoro"

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...

Regionali: Conte, 'governo andrà avanti, lavoriamo per ricostruzione'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "E' chiaro che le forze di maggioranza le vedo in difficoltà in questa competizione elettorale. Il centrodestra si presenta unito, riesce a farsi trovare puntuali agli appun ...

