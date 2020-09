Golfo Aranci, l'allevamento di ostriche ostacola le rotte delle navi (Di sabato 5 settembre 2020) , Visited 45 times, 45 visits today, Notizie Simili: Anche i vip contro l'allevamento di ostriche a Golfo… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… A Santa Teresa il nuovo ... Leggi su galluraoggi

GeovillageHotel : UN MERAVIGLIOSO WEEKEND DI SETTEMBRE ??? @GeovillageHotel ?? lucahanserittu Geovillage Sport & Wellness Resort… - LuceverdeRadio : ? #Treni Linee Cagliari - Porto Torres Marittima e Cagliari - Golfo Aranci traffico ancora sospeso ??Attivo serviz… - AnsaSardegna : Crociata vip contro allevamento ostriche, appello a Costa. Comitato Golfo Aranci chiede revoca concessione #ANSA - AlguerIT : OLBIA Cambio della guardia a Golfo Aranci - UnioneSarda : #Sardegna - #GolfoAranci, nuovo comandante per la Guardia costiera -

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci

Una lettera via Pec al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per rilanciare la battaglia di cittadini e vip contro l'apertura di un allevamento d ...Cambio della guardia all' Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Golfo Aranci. Il nuovo comandante è Francesco D'Esposito che prende il posto di Angelo Filosa. La cerimonia si è svo ...