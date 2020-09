Golf, Tour Championship: Johnson e Rahm si contendono la vittoria e il primo posto nel ranking (Di sabato 5 settembre 2020) Se il buongiorno si vede dal mattino, le premesse per assistere ad un fantastico Tour Championship ci sono tutte. L’ultimo torneo del PGA Tour 2019/2020, che mette fine inoltre alla FedEx Cup, vede infatti appaiati a -13 Dustin Johnson e Jon Rahm, rispettivamente numero uno e due del mondo. I due fuoriclasse del Golf, però, non si contenderanno solamente il cospicuo assegno da 15 milioni di dollari che spetterà al vincitore bensì anche la vetta del ranking mondiale. Occhi puntati anche su Rory McIlroy, alla ricerca della conquista di una terza storica FedEx Cup, di cui peraltro è campione in carica. Chi si laureerà campione sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta (Georgia)? Leggi su sportface

In un finale ricco di bel gioco ed emozioni lo spagnolo Jordi Garcia Del Moral (189, -15) ha bruciato sul filo di lana un eccellente Stefano Mazzoli (190, -14) nel Cervino Alps Open, evento dell’Alps ...

Golf, Dustin Johnson e Jon Rahm si dividono la testa al Tour Championship 2020. Rimonta di Rory McIlroy

Si è concluso ad Atlanta, in quel dell’East Lake Golf Club, il primo giro del Tour Championship, l’evento che conclude la stagione 2019-2020 del PGA Tour, pur condizionata da tutti i fattori ben noti, ...

