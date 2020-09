Giorgia Meloni: “Il governo usa lo stato d’emergenza per la legge elettorale” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sono preoccupata dal fatto che il governo utilizzi il tema del virus sulla base del proprio interesse. Ci dicono che bisogna prorogare lo stato d’emergenza e poi usano questo tempo per fare la legge elettorale”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine della visita alla discarica di Piombino. “Manifestazione dei negazionisti? Mi stupisce che non ci sia andato Zingaretti, mi ricordo quando a febbraio andava a fare gli aperitivi dicendo che l’unico virus era il razzismo. Anche io sono preoccupata dai negazionisti del M5S e PD, mi stupisce quindi l’assenza di Zingaretti e Di Maio”, ha concluso. Leggi su sportface

