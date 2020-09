Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli nel 2021 con tanti amici per Buongiorno (Di sabato 5 settembre 2020) Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli con tanti amici per la presentazione dell’album Buongiorno. Quel che qualche giorno fa sembrava essere solo un progetto sul quale lavorare in previsione di un futuro di nuovo dal vivo, oggi è realtà. Il concerto-evento di Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli ha una data: si terrà nel 2021, il 29 maggio. Per il lancio live di Buongiorno, Gigi D’Alessio non poteva che scegliere la sua Napoli con un evento sul palco dello Stadio della città. Dopo un 2020 scarno di eventi dal ... Leggi su optimagazine

ilvolobrasilfc1 : RT @justholdon_92: Scusate ma quelli che si lamentano del volo che veramente c’e solo da inchinarsi sono gli stessi che credono che quello… - CrylikeIlVolo : RT @justholdon_92: Scusate ma quelli che si lamentano del volo che veramente c’e solo da inchinarsi sono gli stessi che credono che quello… - RtVecchio : Gigi d’Alessio in mezzo a tutti questi rapper, ha vinto. @_GigiDAlessio_ #SeatMusicAwards20 #gigidalessio #buongiorno - _MrsKnow_it_all : RT @ulalala1969: se non vedete Lauro è perché sta chiedendo un feat a Gigi D’alessio tranquilli - HeyThreshold : *ULTIM'ORA ANSA* Sindaco di Verona: non abbiamo capito niente di Gigi D'Alessio & Friends ma ci arrendiamo #SEATMusicAwards20 -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV