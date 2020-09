Gian Mauro Sales Pandolfini presenta “Metafisicherie” (Di sabato 5 settembre 2020) Il 6 settembre a Palermo la presentazione al pubblico del saggio “Metafisicherie” di Gian Mauro Sales Pandolfini, con uno scritto introduttivo di Vittorio Sgarbi Nell’ambito della sesta edizione della Via dei Librai, si presenta a Palermo il saggio “Metafisicherie. Luigi Capuana e la cultura medianica tra Ottocento e Novecento”, di Gian Mauro Sales Pandolfini, con… L'articolo Gian Mauro Sales Pandolfini presenta “Metafisicherie” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ReferPost : La letteratura medianica di Luigi Capuana nel saggio “Metafisicherie” di Gian Mauro Sales Pandolfini… - sellerioeditore : RT @LScialba: @sellerioeditore Iniziato oggi #Stellaocroce di Gian Mauro Costa, dopo aver letto di Angela Mazzola nelle raccolte Sellerio… - LScialba : @sellerioeditore Iniziato oggi #Stellaocroce di Gian Mauro Costa, dopo aver letto di Angela Mazzola nelle raccolte… - gcarlo74 : RT @ReferPost: La letteratura medianica di Luigi Capuana nel saggio “Metafisicherie” di Gian Mauro Sales Pandolfini – Spiritismo, vampirism… - edexlibris : RT @ReferPost: La letteratura medianica di Luigi Capuana nel saggio “Metafisicherie” di Gian Mauro Sales Pandolfini – Spiritismo, vampirism… -

Ultime Notizie dalla rete : Gian Mauro

dedalomultimedia.it

Un’altra bella pagina per il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria che completa l’offerta culturale della Casa da Gioco. Prestigiosi i nomi dei premiati e dei finalisti ch ...Un’Ora leggerissima, entrata in leggero ritardo rispetto allo standard della “fabbrica del vento” gardesana, ha dato il via al primo appuntamento dell’anno della J/70 Cup, evento che ha richiamato pre ...