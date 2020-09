Gerry Scotti annuncia il suo ritiro dalla Tv: cosa è successo (Di sabato 5 settembre 2020) “Allora mentivo sospettando di mentire. Ora le dico in assoluta sincerità che a 70 mi ritiro” afferma Gerry Scotti al settimanale Oggi in merito ad un suo ritiro dalle scene. In passato, infatti, aveva dichiarato di voler andare in pensione alla soglia dei 60, adesso il sessantaquattrenne volto di Canale 5 fissa il ritiro tra sei anni. Allo stesso tempo, però, questa volta si fa più prudente specificando: “Magari non sparisco del tutto, ma decelero, scelgo, dirado le presenze”. E proprio riguardo al futuro dichiara che vorrebbe “fare divulgazione scientifica, alla Angela, padre e figlio; e avere un mio salotto tv, stile Maurizio Costanzo Show”. Ci riuscirà nei prossimi 5 ... Leggi su howtodofor

AngryMercurio : RT @ilGerrino92: Solo Gerry Scotti è riuscito nell'impresa di fare ascolto in estate con delle *REPLICHE*: Canale5 ci provò in passato con… - chri_guion : “Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono.” - Gerry Scott… - gnustefani : Mi mandate le migliori reaction pic di gerry scotti devo fare scorta - zazoomblog : Gerry Scotti vacanze romantiche con la compagna Gabriella Perino - #Gerry #Scotti #vacanze #romantiche - AgenziaOpinione : Mediaset – CANALE 5 * ” CADUTA LIBERA “: « DA LUNEDì 7 SETTEMBRE GERRY SCOTTI TORNA TUTTI I GIORNI CON una NUOVA ED… -