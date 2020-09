Germania: “Questa donna è morta per lesioni all’arteria carotide” – ancora bufale negazioniste (Di sabato 5 settembre 2020) La foto della donna morta per lesioni all’arteria carotide le avrete viste moltissime volte in questi giorni, dal 29 ad oggi. Perlopiù esibita come esempio della “Violenza del Deep State”, che è il termine inglese con cui i QAnon, i seguaci dell’ormai celeberrimo Patriota Q identificano i Poteri Forti. Partiamo subito però dal concetto base: la donna non è morta. Effettivamente si vede un video in cui viene immobilizzata e, mentre si divincola, colpita alla base del collo, ma è opinabile che la carotide si trovi sulla schiena, alla base del collo, ed è certo che la donna non è morta. Ironico è che proprio i seguaci del Patriota Q urlino alla violenza dei Poteri Forti, peraltro inventando ... Leggi su bufale

romanoziroldo : @Acidelius Per carità divina , ci mancherebbe anche questa , poi siamo completamente in balia della Germania e dell… - atestaltasempre : RT @dantegiumanini: Il brutto é che il governo giallo rosso glielo permette a questa infame donna antitaliana Prima o poi ,Finirà sta band… - mariorisaliti1 : RT @monikindaaaa: - dantegiumanini : Il brutto é che il governo giallo rosso glielo permette a questa infame donna antitaliana Prima o poi ,Finirà sta… - StefanoPutinati : @colvieux @gianlucac1 Ein Volk, ein Reich, ein Fuerher. Era questa? Si era anche questa. Mamma mia che abominio. Am… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania “Questa Germania: ministro Altmaier, 'nel 2020 pil verso -5,8%' Affaritaliani.it