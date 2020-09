Georgina Rodriguez sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 (FOTO) (Di sabato 5 settembre 2020) Con l’approdo in Italia Georgina Rodriguez è diventata sempre più star e ha saputo staccarsi anche dall’ombra di Ronaldo. Un perfetto può essere la sua apparizione sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020. Nella seconda giornata della settantesima edizione del festival, Georgina è andata ad assistere alla proiezione di The Human Voice, il film fuori concorso di Pedro Almodovar. View this post on Instagram Venecia 2020 🎬 A post shared by Georgina Rodríguez (@Georginagio) on Sep 3, 2020 at 11:03am PDT Leggi su sportface

