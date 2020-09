George Clooney e Laura Dern agli esordi e l'orso gigante: il film Grizzly 2 esce dopo 40 anni (Di sabato 5 settembre 2020) È in arrivo il film Grizzly 2 con George Clooney e Laura Dern, datato 1983 e che finalmente dopo quasi 40 anni sta per vedere la luce su piattaforme streaming e in alcuni drive-in statunitensi. Immaginate due giovani George Clooney e Laura Dern inseguiti da un orso gigante: è la trama di Grizzly 2, un film girato nel 1983 ma che non è mai stato presentato nelle sale cinematografiche ma che ora, finalmente, potrà essere visto sul grande schermo e sulle piattaforme streaming. Il film, all'epoca, era una produzione non proprio fortunata, con attori allora ancora sconosciuti, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? George Clooney e Laura Dern agli esordi e l'orso gigante: il film Grizzly 2 esce dopo 40 anni… - ildelfinogiulio : @Cr1st14nM3s14n0 @StefanoPutinati @runner_me_ ?????? Cioè tu vuoi mettere una colata di cemento su Bellagio o su Villa… - neri_serneri : Qualcuno può avvisare #Salvini che a Venezia nessuno lo scambia per George Clooney, al più è la brutta copia di Al… - alessiorizzo85 : @matteosalvinimi Sembri proprio George Clooney. Stesso fascino nel portare lo smoking, stesso sguardo magnetico, st… - strofuggi : RT @rudi_de_fanti: Il George Clooney “de no altri” e del San Raffaele si arrampica sugli specchi.... #inonda -