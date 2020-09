Gara F1 GP Italia Monza 2020: orario e come vederla in diretta tv (Di sabato 5 settembre 2020) All’Autodromo Nazionale di Monza è tutto pronto per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. C’è grande attesa per il Gran Premio d’Italia che accenderà il pomeriggio di domenica 6 settembre con lo start previsto per le ore 15:10. Chi trionferà nel ‘Tempio della Velocità’ dove lo scorso anno fu la Ferrari di Charles Leclerc a trionfare tra le mura di casa. Il GP d’Italia verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre la Gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su TV8. GP Italia – Domenica 6 settembre ... Leggi su sportface

