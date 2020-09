Galli: «Bisognerebbe rimandare la riapertura delle scuole a ottobre o rinviare le elezioni» (Di sabato 5 settembre 2020) Su La Stampa, un’intervista a Massimo Galli, primario del Sacco di Milano. «Aprire la scuola per poi chiuderla e farci le elezioni mi sembra schizofrenico. Sarebbe meglio rimandarne la partenza a ottobre oppure rinviare le elezioni». E continua: «La politica preferisce far votare su temi rimandabili il 20 settembre. Macron è stato messo in croce per aver confermato il voto. Una situazione diversa, ma tenere le elezioni ora mi pare inappropriato». Galli lo ritiene inopportuno. «Che si possa è un conto, che sia opportuno un altro. Come non erano opportune movide e discoteche. Se fai le elezioni muovi milioni di persone». Sull’autunno alle porte: «Quest’estate brava, che non andava ... Leggi su ilnapolista

Lo ha detto il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso di un intervento a Timeline. Oltre al tema dei test, l'esperto ha poi commentato la questione relativa alla riapertura de ...

Bisognerebbe sapere se si intende seguire prevalentemente un approccio "dal basso", cioè sulla base degli input dei singoli ministeri, ...

