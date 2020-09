Galles-Bulgaria (domenica, ore 15): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo turno nel gruppo 4 di Nations League B e il Galles di Giggs riceve nella cornice del Cardiff City Stadium la Bulgaria. I dragoni sono partiti col piede giusto vincendo in Finlandia e issandosi al primo posto nel gruppo. Autore del gol partita Moore che viaggia alla media di un gol ogni due partite in nazionale. Ospiti partiti con il pareggio contro l’Irlanda, risultato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Galles-Bulgaria (domenica, ore 15): formazioni, quote, pronostici - Milestemplaris : Al 90’ Far Oer fa il 3-2 con una splendida punizione dal limite, degno coronamento della partita più divertente. Pa… - andreapezzoni87 : 1^ giornata #NationsLeague LEGA A, GIRONE D Germania-Spagna Ucraina-Svizzera LEGA B, GIRONE C Russia-Serbia Turchia… - TotoeCalcio : Ed ecco l'apertura della #Schedina #Quiniela n.59. Appassionati leggermente sbilanciati per adesso. Si riparte dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Galles Bulgaria Galles-Bulgaria (domenica, ore 15): formazioni, quote, pronostici Infobetting Nations League, i pronostici di domenica 6 settembre

La Nations League prosegue con il suo ricco programma domenica 6 settembre. Sono ben dieci gli incontri in calendario, ecco i pronostici. Siamo già alla seconda giornata ma ci sono in calendario delle ...

Nations League, la Spagna beffa la Germania. Buona la prima per Shevchenko

Inaugurata dal pareggio a reti bianche tra Lettonia e Andorra, la seconda edizione della Nations League ha regalato in serata grandi emozioni con il big match tra Germania e Spagna. Alla Mercedes-Benz ...

La Nations League prosegue con il suo ricco programma domenica 6 settembre. Sono ben dieci gli incontri in calendario, ecco i pronostici. Siamo già alla seconda giornata ma ci sono in calendario delle ...Inaugurata dal pareggio a reti bianche tra Lettonia e Andorra, la seconda edizione della Nations League ha regalato in serata grandi emozioni con il big match tra Germania e Spagna. Alla Mercedes-Benz ...